Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar, utilizata de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi pentru efectuarea de mamografii digitale gratuite in cadrul proiectului "ON-COFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san", revine in judetul Suceava incepand cu sfarsitul lunii august a.c., a anuntat Prefectura Suceava.Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi in parteneriat cu Institutia Prefectului - judetul Suceava ... citeste toata stirea