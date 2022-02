Unitatea nu va deveni spital-suport pentru raniti sau refugiati din Ucraina

> Daca un astfel de scenariu va fi pus in discutie, populatia va fi anuntataConducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a infirmat, ieri, informatii publicate in presa locala potrivit carora aceasta unitate spitaliceasca va deveni spital-suport pentru ranitii sau refugiatii din Ucraina."In urma unor stiri aparute in presa cum ca Spitalul Judetean din Suceava ar deveni spital-suport pentru raniti sau refugiati din Ucraina, ... citeste toata stirea