Uniunea Europeana se afla intr-o perioada a marilor provocari, care nu diminueaza, ci, dimpotriva, reconfirma relevanta familiei europene

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a transmis ieri, cu ocazia Zilei Europei, ca integrarea in Uniunea Europeana a avut un impact favorabil asupra vietii cetatenilor romani, aceasta devenind din ce in ce mai buna."Ziua de 9 Mai are o importanta deosebita atat pentru Europa, cat si pentru Romania. Sarbatorim la aceasta data trei evenimente majore: Ziua Europei, proclamarea Independentei statului roman si victoria coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Integrarea ... citeste toata stirea