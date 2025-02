Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava: "In orice stat democratic, istoria tarii respective se studiaza in calitate de disciplina distincta!"

In ultimii 35 de ani am asistat la numeroase reforme ale sistemului educational din Romania, unele dintre ele cu efecte negative. In urma acestora, am constatat o situatie certa: in randul disciplinelor studiate la gimnaziu si liceu, rolul Istoriei s-a deteriorat constant si sigur.La 31 ianuarie 2025 a fost pus in dezbatere publica un nou proiect de reforma care priveste, de aceasta data, doar invatamantul liceal. Fara a intra in detalii, o prima observatie este legata de disparitia Istoriei ... citește toată știrea