Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, intre cele 13 universitati din Romania incluse in QS World University Rankings 2025

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) se afla in lista 1400+ universitati din intreaga lume incluse in clasamentul QS World University Rankings, anunta institutia academica suceveana.Potrivit sursei citate, in editia 2025 a acestui clasament, publicata marti, 4 iunie, USV se mentine intre cele mai performante 13 universitati din Romania, continuand sa fie una dintre cele 1.500 de universitati de excelenta pe plan mondial.Pentru editia noua a QS World University Rankings, au fost ... citește toată știrea