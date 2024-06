Universitatea Suceava, inclusa in clasamentul Times Higher Education - Impact Rankings 2024

Clasamentul Times Higher Education (THE) - Impact Rankings, editia 2024, pozitioneaza Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) in primele 1.500 institutii de invatamant superior la nivel global. La nivel national, intre cele 19 universitati incluse in clasament, USV se situeaza pe pozitia a IV-a, in categoria 1001-1500, alaturi de alte 9 institutii de invatamant superior.THE a evaluat 2.152 de universitati din 125 de tari/regiuni pentru a intocmi clasamentul general pentru anul 2024, ... citește toată știrea