Unui barbat din Negrileasa i s-a facut rau in timp ce proba un ATV si a cazut inconstient

Un barbat din Negrileasa a cazut inconstient de pe un ATV pe care il proba in curte, dar dupa ce si-a revenit a refuzat sa mearga la spital.Politistii din Frasin au fost sesizati, duminica seara la ora 19.15, de lucratorii Politiei Orasului Frasin au fost sesizati prin 112 de un barbat din satul Negrileasa din comuna Stulpicani ca fratele sau in varsta de 37 de ani a cazut de pe un ATV, in curtea locuintei si este inconstient./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea