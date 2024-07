Unul dintre suspectii in cazul agresiunii din Dornesti, prins pe Aeroportul Suceava

> El era pe cale sa zboare la LondraUnul dintre barbatii implicati in agresiunea din noaptea de 4 spre 5 iulie din Dornesti a fost prins in zona Aeroportului Suceava si arestat preventiv.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale IPJ Suceava, in baza datelor detinute, l-au depistat duminica pe unul dintre suspectii implicati in agresiunea de pe raza comunei Dornesti din noaptea de 4/5.07.2024 in zona Aeroportului International "Stefan cel Mare" Suceava, acesta incercand sa paraseasca ... citește toată știrea