Uriasa mobilizare de forte pentru transportarea la spital a unui barbat care cantareste 180 de kilograme VIDEO

Un barbat din comuna Dolhestii Mici a judetului Suceava, care cantareste 180 de kilograme, a fost transportat in conditii speciale la spitalul din Falticeni. Echipele de interventie au folosit o senilata si o autospeciala pentru victime multiple. Barbatul care cantareste 180 de kilograme are 64 de ani si locuieste in comuna Dolhestii Mici a judetului Suceava.Deoarece zona in care locuieste pacientul se afla la distanta de drumul accesibil autosanitarelor, pompierii militari au intervenit cu ... citeste toata stirea