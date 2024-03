Urmarire ca in filme la Suceava, cu focuri de arma trase de politisti pentru prinderea unui sofer fara permis

Politistii de la Biroul Rutier Suceava au incercat sa opreasca un autoturism in timpul unui control in trafic, insa soferul a accelerat. Agentii l-au urmarit si chiar l-au avertizat prin sistemul acustic sa opreasca, dar pentru ca acesta a refuzat, au tras focuri de arma asupra pneurilor din spate.In noaptea de 3 spre 4 martie, in cadrul unor controale in trafic organizate la nivelul Biroului Rutier Suceava, pe raza municipiului Suceava, politistii au efectuat semnalul regulamentar de oprire ... citește toată știrea