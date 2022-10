Urmarire ca-n filme pe strazile Sucevei: 170 km/h, depasiri interzise si mers pe contrasens

Urmarire ca in filme pe strazile Sucevei, in miez de noapte. In miezul noptii, o soferita a incercat sa scape de un echipaj de Politie, incurajata fiind de patru barbati pe care ii avea pasageri in masina.In cele din urma, tanara a fost trasa pe dreapta si, timp de un an si sapte luni, nu mai are dreptul sa conduca. In plus, a primit si o amenda greu de dus. Femeia de 24 de ani trebuie sa plateasca peste 7.100 de lei, pentru ca, in mai putin de numai cinci minute, a incalcat cinci reguli de ... citeste toata stirea