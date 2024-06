Urmarire in trafic dupa un sofer baut si fara permis

In cursul noptii de duminica spre luni, la ora 0:50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Radauti au efectuat o urmarire in trafic pentru prinderea unui sofer care nu s-a supus semnalelor regulamentare de oprire pe strada Calea Bucovinei din municipiu.Conducatorul autoturismului a ignorat semnalele politiei, continuandu-si deplasarea. Politistii au procedat la urmarirea vehiculului, reusind sa-l blocheze pe centura ocolitoare a municipiului Radauti. Soferul, care se afla singur in ... citește toată știrea