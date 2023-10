Intr-o ampla actiune desfasurata in intervalul 30 septembrie 2022, ora 18:00 - 1 octombrie 2023, ora 2:00, Politia Municipiului Suceava a organizat o razie de proportii, in cooperare cu toate structurile subunitatii, precum Biroul Rutier, Biroul Ordine Publica, Biroul Investigatii Criminale, Sectia de Politie Burdujeni, Sectiile de politie rurala din Ipotesti, Darmanesti, Adancata si Scheia, si Compartimentul conductorilor de caini. In sprijinul operatiunii au fost implicati si membri ai ... citeste toata stirea