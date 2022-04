Ursii din zona Dornelor, in vizorul CJSU

> S-au dispus noi masuri de interventie ca urmare a prezentei ursilor in zonele locuite > Autoritatile vor efectua exercitii de interventie de alungare, tranchilizare, recoltare, relocare, urmand a se dota cu custi de transport, arme si echipamente specializateComitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava s-a intrunit, miercuri, intr-o sedinta extraordinara in cadrul careia a analizat situatiile de urgenta generate de prezenta ursilor in zonele de locuit urbane/rurale din ... citeste toata stirea