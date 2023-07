Sesiunea de admitere iulie 2023 s-a incheiat cu succes pentru Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV), care isi consolideaza statutul de institutie-cheie in dezvoltarea regionala, popularitatea de care se bucura in randul tinerilor absolventi de liceu si atractivitatea ofertei sale educationale confirmandu-se si anul acesta, a anuntat institutia academica suceveana. Potrivit sursei citate, programele oferite in aceasta runda de admitere au atras peste 3.260 de noi studenti la studiile ... citeste toata stirea