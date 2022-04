USV a fost inclusa in categoria universitatilor 1001+

> Este vorba despre Times Higher Education - Impact Rankings > In domeniul calitatii educatiei, USV e plasata intre primele 300 universitati ale lumiiUniversitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a fost selectata in clasamentului mondial Times Higher Education (THE) - Impact Rankings, editia 2022.In acest top international al universitatilor publicat in data de 27 aprilie a.c. au fost incluse primele 1.406 institutii de invatamant superior la nivel global, reprezentand 106 tari ori ... citeste toata stirea