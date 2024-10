USV a fost plasata pe locul 5 la nivel national

La inceputul noului an universitar, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) se bucura de o noua pozitionare onoranta in clasamentele internationale de prestigiu: editia 2025 a Times Higher Education World University Rankings ierarhizeaza universitatea suceveana pe pozitia a V-a la nivel national, dintr-un total de 22 de universitati care se regasesc in clasament.Pe aceeasi pozitie se situeaza Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Transilvania" din Brasov, ... citește toată știrea