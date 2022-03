USV asigura activitati de joc didactic si terapeutic pentru copiii refugiatilor din Ucraina in cadrul campaniei "Coloreaza un zambet"

In contextul crizei umanitare actuale, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava a organizat activitati educationale sistematice pentru copiii persoanelor refugiate din Ucraina. In fiecare zi din perioada 28 februarie - 13 martie 2022, se desfasoara cate doua sesiuni de activitati de joc didactic si terapeutic in cadrul a doua locatii care ofera cazare persoanelor retrase din fata razboiului. Activitatile, derulate sub motto-ul "Coloreaza un ... citeste toata stirea