USV deplange trecerea la cele vesnice a acad. Razvan Theodorescu, Doctor Honoris Causa al universitatii sucevene

USV anunta ca astazi, 6 februarie 2023, la spitalul Floreasca din Bucuresti, s-a stins din viata academicianul Razvan Theodorescu.Nascut la data de 22 mai 1939, Razvan Theodorescu s-a format ca istoric al artei si bizantinolog in perioada dificila a emergentei comunismului in Romania, fiind exmatriculat in perioada 1959 - 1961 de la Universitatea Bucuresti pentru motive politice. A luat atitudine impotriva daramarii unor monumente istorice in timpul lui Nicolae Ceausescu.