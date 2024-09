USV deschide anul universitar cu un concert Andia

Cu ocazia deschiderii anului academic 2024 - 2025, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza un concert special, sustinut de Andia, una dintre cele mai apreciate artiste ale scenei muzicale din Romania.Evenimentul va avea loc duminica, 29 septembrie, de la ora 19:30, in parcarea din fata corpului A al USV.Nascuta la Roman, Andia (Diana Constantin) a debutat in anul 2015 si, pana in ... citește toată știrea