In weekendul 29-30 septembrie, copiii si adultii din intreaga tara sunt invitati sa descopere lumea extraordinara a stiintei, prin sute de activitati destinate mintilor curioase de toate varstele, intr-un eveniment din seria Noptii Cercetatorilor Europeni. Evenimentul, desfasurat sub tema "ReCoNnect - Research for Health", aduce zona de cercetare de excelenta din Romania in fata publicului larg si se concentreaza pe modul in care stiinta poate contribui la cresterea bunastarii comunitatilor ... citeste toata stirea