USV lanseaza un proiect international de crestere a implicarii feminine in activitatile forestiere

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a anuntat ca lanseaza un important proiect international, care isi propune sa creasca implicarea feminina in activitatile din sectorul forestier.Cu un buget total de 1,6 milioane de euro, proiectul Fem2forests (Innovative pathways for efficient involvement of girls and young women in the forestry sector / Cai inovatoare pentru implicarea eficienta a fetelor si femeilor tinere in sectorul forestier) este finantat in cadrul Programului Interreg ... citește toată știrea