USV ofera studii in limba ucraineana pentru tinerii refugiati

In contextul anuntului cu privire la posibilitatea ca tinerii refugiati din Ucraina sa isi continue studiile de licenta in Romania, reamintim faptul ca Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, prin Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii, le ofera acestora si programe de studiu de licenta cu predare in limba ucraineana, in combinatie cu limba romana sau o limba straina (engleza / franceza).