USV, partener activ al consortiului NEOLAiA

Pentru Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, deschiderea noului an universitar a insemnat nu doar reluarea activitatii didactice si integrarea noilor studenti inscrisi la cele unsprezece facultati, ci si reafirmarea rolului important pe care USV il are in consortiul Universitatilor Europene NEOLAiA, din care face parte incepand cu anul 2023.La finalul lunii octombrie a.c., la Universitatea din Nicosia (Cipru), o delegatie a Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, condusa de prof. ... citește toată știrea