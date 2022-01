Va fi un an de varf in infrastructura rutiera a judetului!

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, ca in aceasta saptamana va fi adoptat bugetul judetului, "care este un buget al dezvoltarii", prefigurandu-se "un an de varf in infrastructura rutiera din judet".Potrivit presedintelui CJ Suceava, bugetul judetului pentru anul 2022 este de 773 milioane de lei, cu 20% mai mare fata de cel din 2021.El a aratat ca, din buget, 54% din suma este pentru dezvoltare, iar restul este pentru functionare.Cea mai mare ... citeste toata stirea