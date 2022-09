Va trebui ca de la 1 ianuarie venitul minim salarial din Romania sa ajunga la circa 3.000 de lei/luna

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, ieri, ca in urma masurii PSD privind majorarea voluntara a salariului minim, peste 170.000 de angajati au beneficiat de cresterea veniturilor."Pana in momentul de fata, 173.743 de angajati au beneficiat de o crestere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim" a aratat ... citeste toata stirea