Vaccinare fictiva depistata de DSP Suceava

> Pe durata controalelor s-a constatat ca vaccinarea era consemnata in fise, "fara ca imunizarea sa fie efectuata in realitate" > Inspectorii sanitari au aplicat 10 avertismente si 40 de amenzi, totalizand 439.500 de lei, activitatea unei unitati fiind suspendataNu mai putin de 330 de controale ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava au vizat, anul trecut, "unitatile sanitare din judet, cu exceptia spitalelor".Conform Raportului privind activitatea in anul 2023, este vorba despre