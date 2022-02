Vaduva de razboi ajunsa la venerabila varsta de 107 ani: "Va rog, ca pe copiii mei, sa fiti iubitori de familie!"

Vaduva de razboi Viorica Hogas a fost sarbatorita de familie, prieteni si conducerea Primariei Udesti in ziua in care a implinit varsta e 107 ani. Si-a pierdut sotul in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la foarte scurt timp dupa nunta, si nu s-a mai recasatorit. Viata ei, una de film. Viorica Hogas s-a nascut in comuna Udesti a judetului Suceava. A fost invatatoare, la fel ca tatal ei, dar nu a profesat mai mult de cinci ani."Am facut scoala primara la Udesti, patru ani, si pe urma am venit si ... citeste toata stirea