Vagoanele unui tren au fost scapate de sub control

Luni dimineata, un incident feroviar s-a produs in statia CFR Suceava. Vagoanele unui tren au pornit necontrolat, punand in pericol siguranta circulatiei feroviare.Potrivit Clubferoviar.ro, incidentul s-a produs la ora 7:50, in timpul formarii trenului R 5733, care urma sa circule pe ruta Suceava - Cacica. Garnitura s-a deplasat "neintentionat" de pe linia 1 scurta catre capul X al statiei si s-a oprit la inima de incrucisare a macazului 67.Conform unor surse din cadrul SRTFC Iasi ... citește toată știrea