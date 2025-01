Val de excluderi in PNL Suceava. Fostul primar Ion Lungu si primarul comunei Salcea, Ezekiel Beltic, au fost exclusi din partid

Ion Lungu, fostul primar al Sucevei, si Ezekiel Beltic, primarul comunei Salcea, au fost exclusi din Organizatia Judeteana PNL Suceava. Decizia a fost luata joi, in cadrul sedintei Comitetului Director Judetean, cu majoritate de voturiIon Lungu, care a condus municipiul Suceava din 2004 pana in 2024, a fost exclus din PNL dupa ce, in urma alegerilor locale de anul trecut, liberalii suceveni au decis sa nu il mai sustina pentru un nou mandat. Fostul primar a fost inlocuit cu Lucian Harsovschi, ... citește toată știrea