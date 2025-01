Vamesii de la Siret au CONFISCAT o masina in valoare de 50.000 de euro. Totul s-a intamplat dupa un control de rutina / Ce au descoperit in autoturism

Un barbat de 42 de ani, cu dubla cetatenie romana si ucraineana, a fost prins incercand sa introduca ilegal in Romania 1.680 de pachete cu tigari nedeclarate. Incidentul s-a petrecut in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, iar masina condusa de barbat, un Mercedes in valoare de 250.000 de lei, a fost confiscata. Totul s-a intamplat in timpul unui control de rutina si nimic nu prevestea o asemenea intorsatura a lucrurilor.Barbatul este cercetat pentru comiterea infractiunii de ... citește toată știrea