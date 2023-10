Un barbat a ajuns in arest dupa ce a lovit o vanzatoare care a refuzat sa-i dea tigari pe datorie.Potrivit datelor din ancheta politistilor, in cursul zilei de miercuri, o femeie de 54 de ani a sesizat Politia Campulung Moldovenesc ca ar fi fost agresata fizic de un barbat de 47 de ani din localitate.Din cercetarile efectuate a reiesit ca in data de 29 septembrie a.c. in jurul orei 8:00, in timp ce se afla in incinta magazinului, femeia a fost lovita cu pumnul de barbat, care se afla in stare ... citeste toata stirea