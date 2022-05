"Vegan Sticks", "Batonul Bukovina", inghetata de ghimbir, paine cu prune si miez de nuca, briose cu faina de greier, rulouri de carne si spanac

Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV) a organizat, sambata, cea de-a III-a editie a concursului FIA Food Fest. Evenimentul s-a desfasurat in corpul E al USV, sub egida Ministerului Educatiei (ME).In concurs au participat 25 de echipe, alcatuite din studenti de la ciclurile de studii de licenta si masterat.Tematica concursului a vizat crearea de produse alimentare inovative, avand ca scop dezvoltarea competentelor studentilor in ... citeste toata stirea