Venituri proprii cu 20 de milioane de lei mai mari la bugetul municipiului Suceava

> La sectiunea de dezvoltare, executia bugetara este de doar 9,32%, cauza constand in neincasari din finantari europene nerambursabile, "venituri care vor fi incasate ulterior, pe masura derularii proiectelor"Incasari de 274,083 de milioane de lei s-au efectuat la bugetul local al municipiului Suceava in primele 9 luni ale anului 2022. Aceasta potrivit executiei bugetelor, din care rezulta ca, la veniturile proprii, inclusiv cele din cotele defalcate din impozitul pe venit, in primele trei ... citeste toata stirea