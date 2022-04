Vicepresedinte al CJ Suceava, retinut pentru luare de mita si trafic de influenta

Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore incepand cu data de 4 aprilie a inculpatului Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, pentru ... citeste toata stirea