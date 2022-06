Vicepresedintele CJ Niculai Barba le recomanda cazare in Bucovina

> S-au deschis noi trasee turistice, iar la Cacica si in intregul judet s-au deschis deja bazinele cu apa sarataVicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba invita persoanele care detin vouchere de vacanta a caror valabilitate expira in data de 30 iunie sa faca rezervari in Bucovina."Voucherele de vacanta emise in 2019 si 2020 mai pot fi folosite pana la data de 30 iunie 2022. Mai sunt, asadar, numai cateva zile in care se mai pot face rezervari cu aceste vouchere. Procedura este extrem de ... citeste toata stirea