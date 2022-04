Vicepresedintele CJ Suceava Cristinel Cretu ramane in arest preventiv

> Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondata contestatia formulata de acestaVicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Cristinel Cretu ramane in arest preventiv dupa ce Curtea de Apel Cluj a respins, miercuri, contestatia formulata de acesta."Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul C.S.C. impotriva incheierii penale nr.400/C/5.04.2022 pronuntate de Tribunalul Cluj in dosarul nr.1546/117/2022. In temeiul art.275 alin.2 Cod procedura penala, obliga pe contestator la plata ... citeste toata stirea