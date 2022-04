Vicepresedintele CJ Suceava Cristinel Cretu ramane in arest preventiv. Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondata contestatia formulata de acesta

Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Cristinel Cretu ramane in arest preventiv dupa ce Curtea de Apel Cluj a respins, miercuri, contestatia formulata de acesta./* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_3.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_3.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_3.td-a-rec-img { text-align: center; } } "Respinge ca nefondata contestatia formulata de inculpatul C S C impotriva ... citeste toata stirea