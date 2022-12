Vicepresedintele Comisiei de politica externa, deputatul PSD Gheorghe Soldan: Neacceptarea Romaniei in Spatiul Schengen e o lovitura primita de romani si un esec al diplomatiei romane si al partidelor de dreapta

Vicepresedintele Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan, considera ca votul impotriva includerii Romaniei in Spatiul Schengen este o lovitura primita de romani si un esec al diplomatiei romanesti."Votul de astazi impotriva includerii Romaniei in Spatiul Schengen este o lovitura primita de romani care se asteptau ca in Consiliul JAI sa existe o pozitie unanima in favoarea acestei integrari.Este in primul rand un esec al diplomatiei noastre ... citeste toata stirea