Vicepresedintele international al Crucii Rosii a purtat discutii cu presedintele CJ Suceava

Presedintele Semilunii Rosii, dr. Kerem Kinikt, care este si vicepresedinte international al Crucii Rosii, a avut, vineri, in Vama Siret, discutii cu presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, despre criza umanitara din Ucraina si despre modul in care este gestionata problema refugiatilor in judetul Suceava, dar si despre nevoile imediate de ajutor al populatiei din Ucraina.Dr. Kerem Kinikt a venit in Vama Siret insotind un convoi alcatuit din trei tiruri de ... citeste toata stirea