Viceprimarul Dan Ioan Cusnir a anuntat masuri imediate pentru cresterea sigurantei rutiere pe Calea Unirii

> Potrivit lui, aseara urma sa fie executata microfrezarea carosabiluluiViceprimarul Dan Ioan Cusnir a anuntat, ieri, ca vor fi adoptate masuri imediate pentru cresterea sigurantei rutiere pe Calea Unirii, in conditiile in care anul trecut au fost inregistrate mai multe evenimente rutiere in zona, iar testele de aderenta pentru asfaltul care a fost turnat de fosta administratie a Sucevei au indicat valori necorespunzatoare.El a spus ca saptamana trecuta, la sediul Politiei Municipiului ... citește toată știrea