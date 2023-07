Raman un om de echipa, nu mi-am schimbat partidul si cred ca lucrurile vor fi transate in perioada urmatoare, a declarat elViceprimarul Lucian Harsovschi a evitat, miercuri, sa raspunda daca va candida la functia de primar al Sucevei."Nu e momentul sa raspund la astfel de intrebari. Mai este un an si trei luni pana la alegeri. Haideti sa vedem ce se va intampla. Eu am spus ca sunt si raman un om de echipa. Din aceasta echipa fac parte sucevenii. Cred ca lucrurile vor fi transate in urmatoarea ... citeste toata stirea