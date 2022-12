Viceprimarul Lucian Harsovschi anunta ca de la 1 ianuarie se va renunta la taxatoarele de pe autobuze. Calatorii vor putea achizitiona biletele de la automat, prin aplicatia Suceava-pass, sau cu 5 lei din autobuz

Viceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat, joi, in sedinta Consiliului Local in care s-a decis ca achizitia unui bilet de calatorie din mijlocul de transport public sa coste 5 lei, ca de la 1 ianuarie se va renunta la taxatoarele de pe autobuze, iar sistemul de e-ticketing va fi functional suta la suta."Sistemul est deja functional, dar din nefericire avem inca foarte multe bilete vandute fizic in mijloacele de transport in comun. Sunt 13.000 de bilete vandute zilnic fizic fata de 800-1000 ... citeste toata stirea