Viceprimarul Lucian Harsovschi cere demisia conducerii ACET

Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a declarat, sambata seara, ca este decis sa ceara demisia conducerii ACET SA pentru lipsa de preocupare in ceea ce priveste solutionarea avariilor dupa ce interventia la o avarie din intersectia strazii Universitatii cu bulevardul 1 Mai a fost facuta dupa multe insistente si dupa ce asfaltul a fost afectat."Am semnalat problema personal vineri seara si nu s-a intervenit pana astazi (sambata - n.red.), in conditiile in care responsabilii ACET au fost, ... citește toată știrea