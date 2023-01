Viceprimarul Lucian Harsovschi face apel sucevenilor sa participe la adunarile generale ale Asociatiilor de Proprietari

Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a facut, joi, apel sucevenilor sa participe la adunarile generale ale asociatiilor de proprietari, sa se implice si sa semnaleze orice problema intalnita.Lucian Harsovschi a atentionat in sedinta de Consiliu Local ca adunarile generale se desfasoara in primul trimestru al fiecarui an, pana pe data de 31 martie, iar in cadrul acestor sedinte se prezinta veniturile si cheltuielile, se stabileste numarul posturilor si functiilor salarizate, se aproba ... citeste toata stirea