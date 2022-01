Viceprimarul Lucian Harsovschi solicita sucevenilor sa nu abandoneze caini pe strada, ci sa-i duca la adapostul municipalitatii unde vor fi bine ingrijiti si dati spre adoptie. Anul trecut au fost adoptati aproape 600 de caini fara stapan

Viceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat, luni, ca in acest an va fi aplicat un set de masuri pentru ca numarul de caini de pe strazile orasului sa fie redus spre zero si sa fie preluati in adapostul de animale al municipalitatii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Harsovschi a ... citeste toata stirea