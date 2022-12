Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu, contrariata ca se cere din nou vot pentru PUZ pe strada Marasesti desi acesta a fost respins in urma cu doua saptamani

Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu si-a exprimat surprinderea ca in sedinta de joi a Consiliului Local Suceava a fost introdus pe ordinea de zi Planul de Urbanism Zonal si Regulamentul de urbanism aferent inaintat de catre PYAM Investments pe strada Marasesti nr. 7A care a fost respins in 23 noiembrie.Ea a precizat ca in sedinta din 23 noiembrie Consiliul Local a respins proiectul, cu 6 voturi "pentru", 8 "impotriva" si 9 "abtineri"./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }. ... citeste toata stirea