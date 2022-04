Victorie pentru "omul cu autostrada de un metru" in procesul cu Politia. Amenda pentru o pretinsa incalcare a regulilor din pandemie, anulata de judecatori

Suceveanul a obtinut anularea unui proces verbal incheiat in vara anului 2020, atunci cand politistii au descins la hotelul detinut de el si l-au amendat pentru ca ar fi organizat o nunta, desi la fata locului nu erau miri, formatie sau obiecte de decor specifice unei nunti. Omul de afaceri Stefan Mandachi a castigat in instanta un proces cu Politia, dupa ce a primit un avertisment scris din partea acestora pentru un eveniment privat organizat in pandemie."Practic, instanta de judecata a ... citeste toata stirea