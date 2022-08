VIDEO//Alunecarea de pe DN 17 B a afectat 80 la suta din barierele de protectie montate in cadrul proiectului de consolidare a versantului

Prefectura Suceava a anuntat, vineri dupa amiaza, ca in urma caderilor masive de pietre de pe versant produse in noaptea trecuta pe DN 17B km 44+200, conducerea Sectiei Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc a solicitat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava deplasarea la fata locului a unei comisii tehnice in scopul evaluarii situatiei, a pagubelor produse si a masurilor care se impun a fi adoptate./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea