VIDEO-FOTO// Peste 1200 de mc de material lemnos confiscat de politisti in urma unui control la o firma din Boroaia. Politia Suceava: Este cea mai mare cantitate confiscata de politistii suceveni

Peste 1200 metri cubi material lemnos in valoare de aproape 500.000 lei au fost confiscati in urma unui control la o unitate economica din Boroaia. De asemenea, politistii au intocmit dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de "taiere fara drept de arbori" si "furtul de arbori taiati fara drept" si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 45.000 lei.